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أخبار العالم

نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يتعهد بتكريس كل الجهود لتحقيق السلام

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:31 ص
الفريق أول محمد حمدان
الفريق أول محمد حمدان دقلو
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أ ش أ
تعهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بتكريس كل الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم في السودان، مؤكدًا أهمية وحدة أبناء دارفور (غرب السودان) وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة.

واستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة - في جوبا مساء اليوم الأحد - وفد "نساء مسار دارفور" في مفاوضات السلام الجارية في عاصمة جنوب السودان.

وشدد دقلو على أهمية تناسي مرارات الماضي للعبور إلى مستقبل مشرق لكل السودان، لافتا إلى أن "بنك الإنتاج" - الذي بدأ نشاطه الفعلي - سيعمل على دعم الأسر الفقيرة من خلال تمويل الأنشطة الزراعية والحيوانية للنهوض بعملية الإنتاج بالسودان.

وبحث اللقاء السبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق السلام المزمع توقيعه في الأيام المقبلة، خاصة فيما يتعلق بإزالة الظلم عن النساء والأطفال، بوصفهما أكثر الشرائح تضررًا من الحروب.

وطرح وفد نساء دارفور مجموعة من المشاريع المستقبلية لتعزيز عملية السلام وسط المجتمعات في دارفور، فضلا عن تمكين النساء سياسيا واجتماعيا.
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