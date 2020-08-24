في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور

راحت طفلة صغيرة ضحية حادث تصادم بحري مروع وقع أول أمس بالقرب ساوثهامبتون ببريطانيا، إذ تحطم القارب الذي استقلته الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا للسفر برفقة عائلتها بعد اصطدامه بعوامة خلال الرياح العاتية.





حيث أدى الحادث الأليم إلى مقتل الطفلة وسقوط شخصين في الماء بينما أصيب 11 آخرون بجروح بين طفيفة وخطيرة، فيما توقفت القوارب المارة لمساعدة 4 أشخاص "في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة".





اقرأ المزيد:





يحكي والد الفتاة وتدعى «إميلي» أنه كان على نفس القارب المحطم مع زوجته وابنته الكبرى 19 عامًا، التي أصيبت بكسر في الذراعين، لكن الموت اختار ابنته الصغيرة ذات الخمسة عشر عامًا.





يقول الأب «سايمون لويس» بأن أسرته الصغيرة دخلت في حالة صدمة وشعور "عميق بالخسارة" بعد وفاة ابنته إميلي في الحادث المروع.





كان لويس وزوجته وشقيقة إميلي الكبرى «إيمي» جميعًا على متن القارب الصلب القابل للنفخ، والذي كان متجهًا إلى صولنت عندما اصطدم بعوامة الملاحة وتحطم في حادث مروع.





تم نقل جميع الركاب إلى المستشفى حيث توفيت الفتاة لاحقًا، نتيجة لحادث التصادم المروع في ساوثهامبتون ووتر، بالقرب من نتلي وفقًا لصحيفة مترو.





ولم تتأثر عائلة الفتاة بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع نتيجة عدم قدرة تحمل الزورق قوة دفع الرياح العاتية.



