AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:21 ص
حادث تحطم قارب
حادث تحطم قارب
Advertisements
عزة عاطف
راحت طفلة صغيرة ضحية حادث تصادم بحري مروع وقع أول أمس بالقرب ساوثهامبتون ببريطانيا، إذ تحطم القارب الذي استقلته الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا للسفر برفقة عائلتها بعد اصطدامه بعوامة خلال الرياح العاتية.

حيث أدى الحادث الأليم إلى مقتل الطفلة وسقوط شخصين في الماء بينما أصيب 11 آخرون بجروح بين طفيفة وخطيرة، فيما توقفت القوارب المارة لمساعدة 4 أشخاص "في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة".

اقرأ المزيد:

يحكي والد الفتاة وتدعى «إميلي» أنه كان على نفس القارب المحطم مع زوجته وابنته الكبرى 19 عامًا، التي أصيبت بكسر في الذراعين، لكن الموت اختار ابنته الصغيرة ذات الخمسة عشر عامًا.

يقول الأب «سايمون لويس» بأن أسرته الصغيرة دخلت في حالة صدمة وشعور "عميق بالخسارة" بعد وفاة ابنته إميلي في الحادث المروع.

كان لويس وزوجته وشقيقة إميلي الكبرى «إيمي» جميعًا على متن القارب الصلب القابل للنفخ، والذي كان متجهًا إلى صولنت عندما اصطدم بعوامة الملاحة وتحطم في حادث مروع.

تم نقل جميع الركاب إلى المستشفى حيث توفيت الفتاة لاحقًا، نتيجة لحادث التصادم المروع في ساوثهامبتون ووتر، بالقرب من نتلي وفقًا لصحيفة مترو.

ولم تتأثر عائلة الفتاة بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع نتيجة عدم قدرة تحمل الزورق قوة دفع الرياح العاتية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحطم سيارة لامبورجيني سعرها 200 ألف جنيه إسترليني بعد 20 دقيقة من شرائها .. فيديو

قصة موت 19 فردا من عائلة واحدة في حادث قطار مرعب.. تفاصيل

حادث مروع.. سقوط سيارة على رأس طفلة أنهت حياتها

عطلة عائلية تتحول إلى جنازة.. أب يصدم طفلة بسيارته وينهي حياته.. تفاصيل

مأساة بحرية تروح ضحيتها طفلة صغيرة وإصابة 11 آخرين

ترشيحاتنا

الجيش الليبي: تركيا وحكومة الوفاق قررتا شن هجوم على سرت.. وبرلمانيون: لا أمان مع أردوغان.. ويؤكدون: لا تهاون فى حماية الحدود المصرية

قرار عاجل من الأوقاف للقيمة الإيجارية لـ عقاراتها وأراضيها.. فيديو

الصحة: تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

زكي فطين يهاجم رواد الساحل والجونة: ايه التعالي اللى عايشين فيه ده

الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان ويقدم شكوى إلى الفيفا

نسيت إزالة المانيكير فهل أعيد الصلاة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور

لحظة تقشعر لها الأبدان.. ملاكم أمريكي شهير يفترش مقهى لأداء الصلاة برفقة زملائه.. فيديو

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو