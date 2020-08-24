إطلاق سراح الرئيس الموريتاني السابق عقب احتجازه بتهم فساد

أطلقت الشرطة الموريتانية، اليوم الإثنين، سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عقب احتجازه بتهم الفساد.





وقال محامي الرئيس الموريتاني السابق: "الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة المحققين، لكنه يتمسك بحقه الذي يكفله الدستور والحصانة الممنوحة له كرئيس سابق".





واستجوبت الشرطة الموريتانية الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبدالعزيز، للتحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق بعدة ملفات أبرزها إهداء جزيرة لرئيس وزراء قطر السابق.





وأظهرت وثائق مسربة منح أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة جزيرة صغيرة على ضفاف المحيط الأطلسي شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط.





وأوضحت القناة أن الوثائق المسربة من بينها رسائل سرية بعثها سفير قطر الأسبق في موريتانيا محمد بن كردي طالب المري، إلى وزير الخارجية القطري ومسؤول الشؤون الخاصة في ديوان الأمير.



