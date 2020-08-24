أمينة رزق.. وضعتها أدوارها البكائية لموقف صادم بالشارع

فصلت أدوار الحزن والمأساة عليها تفصيلًا، فكانت الدموع تعرف مجراها أمام كاميرات التصوير، ملامحها الجدية مهدت لها الطريق لتستحوذ على تلك الأدوار التي أخفت ابتسامتها الجميلة إلا من بعض المشاهد، صانعة بهذه الأدوار اسم "أمينة رزق" أيقونة الزمن الجميل التي يتوافق ذكرى رحيلها اليوم 24 أغسطس.





كاد المشاهدون يخلطون أوراق الفنانة مع الإنسانة فأصبحت في نظرهم السيدة الحزينة أمام الشاشات وخارجها، "أنا طبعي جد في الحقيقة فأنا لا انطبع بالمرح ولا انطبع بالمأساة" بتلك الكلمات تبرأت الإنسانة أمينة من أحزان أمينة السينمائية.





أزاحت تهمة الحزن من حياتها الإجتماعية والشخصية خلال لقاء نادر لها، قائلة:"الناس كلها كانت متصورة إن أنا ما دام ببكي في حياتي الفنية باستمرار، إن أنا امشي كمان في الشارع أبكي".





كان تصديق الناس بقدرتها الفذة على البكاء المستمر والحزن أن شفتيها وحياتها الشخصية لا تعرف الضحك أو الإبتسامة، حتى وضعت في موقف يثبت ذلك،فقالت:"كنت ماشية مع صديقاتي وبنهزر ونضحك، فوجئت بشخص مصدوم وفجاة لقيته بيقول أمينة رزق بتضحك مش معقول!، كان الموقف بالنسبة لي صادم".





دموع "أمينة" أمام الكاميرا ملاذ كانت تريد إيصاله إلى الناس بأي شكل من الأشكال، حتى تبلغ ذروتها من السعادة عندما يبكي المشاهدين "في الحقيقة شعوري في منتهى السعادة، إن الناس وصلها الكلمة اللي قاصدها المؤلف والشخصية اللي بتبحث في مشاكلنا الإجتماعية، وتوصلت إلى قلوبهم بصدق وأمانة، وأثرت على إحساسهم، وطبعًا ده شعور يرضي كل فنان".