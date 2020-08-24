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منوعات

ليست نيازك ولا أقمار صناعية.. أجسام غريبة تحلق فوق سطح الأرض| فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:52 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كشف رائد الفضاء الروسي، إيفان فاجنر، عن مقطع فيديو جديد يظهر فيه خمس أشياء طائرة فوق الكرة الارضية، ما تسبب في إثارة الفضول عن ماهية هذه الأشياء. 

 وجاء في شريط الفيديو الذي نشره على تويتر تصوير الشفق الأرضي من محطة الفضاء الدولية، إلى جانب خمسة أجسام لامعة تطير فوق الكرة الأرضية. 

 وكتب في تغريدته: "سترى شيئا أخر ليس فقط الشفق". وتساءل الرائد الروسي في التغريدة: "هي هي نيازك أو أقمار صناعية أم لا؟"، ما اثار التعجب والإستغراب على المتابعين. 

 فيما ذكر موقع "سبيس" المتخصص في علوم الفضاء، أنه من الرجح أن تكون هذه الأجسام أقمارا صناعية، مرجحا أن تكون ضمن مشروع ستارلينك، التابع لشركة سبيس إكس.
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