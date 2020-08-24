تظاهرات في طرابلس ضد مرتزقة السراج.. ترامب يصدق على استخدام البلازما.. ما تناولته الصحف الاماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة، وذلك مقابل 89 إصابة و12 وفاة السبت.





وفي ليبيا، رصد الجيش الوطني الليبي، سفنًا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعًا هجوميًا. وكشف الناطق باسمه اللواء أحمد المسماري، عن تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في سرت، معتبرًا أن التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار، وأن المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي.





ومن سوريا، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن وزير الكهرباء أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.





وفي تونس، من المنتظر إعلان رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، اليوم، عن حكومة الكفاءات التي تم الفراغ من تشكيلها، بعد أن يطلع عليها الرئيس قيس سعيد. وقال أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، إن المشيشي أطلعهم على تشكيلة الحكومة الجديدة، وهي مصغرة تتكون من حوالي 23 وزيرًا. واختار المشيشي تشكيل حكومته من كفاءات وطنية غير حزبية، ما أثار غضب القوى البرلمانية وعلى رأسها حركة النهضة.





ومن الكويت، أكد ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الصباح، أن المتورطين في قضية التسريبات لن يفلتوا من العقاب. وقال في كلمة وجهها إلى الشعب الكويتي: «لقد رأيت لزامًا في ظل الظروف الدقيقة أن أتحدث إليكم وأشارككم الرأي حول أمور وقضايا أعلم بأنها تشغل بالكم وتثير اهتمامكم، نحن في أدق مراحل التعامل مع تداعيات انتشار كورونا، ونشاهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته، ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة».





ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تصريح هيئة الغذاء والدواء بالاستخدام الطارئ لبلازما النقاهة لعلاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد - 19) كان "إعلانًا تاريخيًا حقًا" من شأنه "إنقاذ أرواح لا حصر لها".





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، شددت الكثير من الدول القيود والإجراءات على الحدود خشية من موجة ثانية من «كوفيد-19» يمكن أن تجلبها عودة المصطافين من العطل. لكن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، اكد أن حكومة بلاده لا تفكر في فرض عزل عام جديد لكبح انتشار الفيروس، على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الإصابات الجديدة على مدار الشهر الماضي، مضيفًا أن الوضع الراهن لا يُقارن بفبراير/ ومارس، عندما كان المرض ينتشر بشكل خارج عن السيطرة، وكان من الصعب حينها تتبع المصابين به وعزلهم. وتابع قائلا «أنا متفائل لكني حذر. جهاز الصحة الوطني أصبح أقوى بكثير".





ومن الولايات المتحدة، تواصلت، أمس الأحد، جهود آلاف من رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لإخماد حرائقها غاباتها التاريخية، التي أتت لحد الآن على أكثر من مليون فدان، مجبرة عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم، في حين حذّر خبراء الأرصاد من امتداد رقعتها جرّاء البرق.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما يمثل أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية منذ نهاية عزل عام استمر شهرين في مايو لمكافحة الجائحة.































