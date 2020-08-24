فولكس فاجن تكشف عن نسخة جولف جديدة.. فيديو

ونأتي لواجهة القيادة فستكون شبيهة إلى حد ما واجهة القيادة الموجودة في سيارات جولف ، والتي طرحت العام الجاري ، ولكنها ستحصل على شاشيتن ، واحدة من ناحية السائق وتعمل كلوحة عدادات ، اما الاخرى فهي تعمل باللمس موضوعة في منتصف الواجهة .







