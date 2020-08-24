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سيارات

فولكس فاجن تكشف عن نسخة جولف جديدة.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:32 ص
جولف
جولف
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أماني نوار
انتشرت بعض التقارير، والمعلومات على مواقع الإنترنت تؤكد إطلاق نماذج جديدة من سيارات جولف لجذب شريحة جديدة من الشباب .

ووفقا للمعلومات المتوفر فإن السيارة الجديدة ستحمل اسم جولف هاي راسر ، وستأتي بلمسات جديدة من حيث التصميم.

وستظهر السيارة بهيكل هاتشباك رياضي ، كما انها ستحصل على شبك أمامي عريض  وممتص صدمات أمامي مميز ، بالإضافة إلى فتحات هوائية ، وجنح سفلي لتسحين تدفق الهواء .

أما بالنسبة لمحرك السيارة  فمن المفترض أن تحصل السيارة على محرك توبيني بسعو 1.4 لتر ، ومحرك كهربائي ، وعزم المحركين يعاد 204 حصان

ونأتي لواجهة القيادة فستكون شبيهة إلى حد ما واجهة القيادة الموجودة في سيارات جولف ، والتي طرحت العام الجاري ، ولكنها ستحصل على شاشيتن ، واحدة من ناحية السائق وتعمل كلوحة عدادات ، اما الاخرى فهي تعمل باللمس موضوعة في منتصف الواجهة .


ويذكر أن فولكس فاجت بدأت مؤخرا في طرح سيارات ID.4 الشبيهة بسيارات Golf، لكن بمحركات كهربائية صديقة للبيئة

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