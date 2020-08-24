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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إلى الأراضي المحتلة، وذلك في أول أيام جولته التي تشمل إسرائيل والإمارات. 

ويزور وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إسرائيل، اليوم الاثنين، والإمارات العربية المتحدة بعد يوم واحد لمناقشة اتفاق التطبيع بين البلدين، وفقًا لمصدرين مطلعين على خط سير الرحلة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بالاسم أو الجنسية، إن على جدول أعمال بومبيو أيضًا التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الشهر الجاري أنهما ستطبعان العلاقات الدبلوماسية وإقامة علاقة جديدة واسعة.

وبموجب الاتفاق، الذي ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوسط فيه، وافقت إسرائيل على تعليق ضمها المزمع لمناطق في الضفة الغربية المحتلة. 

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