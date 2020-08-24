بعد الشم والتذوق.. كورونا يقضي على حاسة ثالثة بعد التعافي

أعلن مجموعة من العلماء اكتشاف جديد بشأن فيروس كورونا وأعراضه على الإنسان ، حيث أكدوا رصد حاسة جديدة تضاف إلى كل من الشم والذوق يؤثر عليها الفيروس.





ورصد مجموعة من الأطباء علامة جديدة تدل على الإصابة بكورونا، إذ تبين أن الفيروس يمكن أن يؤثر على حاسة السمع أيضا ، بحسب تقرير نشره موقع "جنيس بوي ريبورت".





وبحسب الدراسة يظهر فقدان حاسة السمع بعد التعافي من الإصابة بالفيروس ، على عكس فقدان حاستي الشم والذوق في أثناء الإصابة.





وأكدت الدراسة أن بعض المرضى قد يعانون من فقدان السمع أو من طنين في الأذن بعد التعافي من الفيروس.





وجرت الدراسة على عينة شملت 121 حالة من البالغين الذين مروا بأعراض فيروس كورونا الحاد، حيث أبلغ 13٪ منهم عن ضعف السمع بعد ثمانية أسابيع من الخروج من المستشفى.

ومن جانبه ، قال كيفن مونرو، أستاذ جامعة مانشستر : "نحن نعلم بالفعل أن الفيروسات مثل الحصبة والنكاف والتهاب السحايا يمكن أن تسبب فقدان السمع، والفيروسات التاجية يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب التي تحمل المعلومات من وإلى الدماغ".

وتابع أستاذ جامعة مانشستر قائلا: "من الممكن، من الناحية النظرية، أن يسبب كورونا مشاكل في أجزاء من النظام السمعي".