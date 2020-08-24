بشرى بخصوص اللقاح المصري لعلاج كورونا

زف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، بشرى سارة بخصوص لقاح مصري لفيروس كورونا.





وقال في تصريحات تلفزيونية ، إنه بدأت التجارب السريرية على اللقاح المصري ضد فيروس كورونا ،مشيرا إلى أنه تم إطلاق إعلان لمن يريد التقدم للمشاركة في التجارب .





وتابع عبد الغفار إ ن المتطوعين يمضون على إقرار برغبتهم في المشاركة في هذه التجربة لما لها من أثر فعال .





وكد أنه يتم اختيار المتطوعين وفق الشروط الصحية التي يحددها البروتوكول البحثي.





وأكد أنه لا يوجد مقابل مادي للمتطوعين لأن القانون المصري يمنع ذلك، وأن الهدف من التطوع هو خدمة المجتمع والانسانية.