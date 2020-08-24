أرخص عربية زيرو أوتوماتيك في مصر بـ 169 ألف جنيه

تسببت أزمة فيروس كورونا في تغيير أسعار السيارات أكثر من مرة ، كما لاحظنا أيضا هبوط أسعار بعض السيارات وغلاء سيارات أخرى لسبب غير معروف ،ولكن تظل هناك بعض السيارات التي تتمتع بسعر مناسب للشراء بحالة الزيرو وهي لادا جرانتا2020 اوتوماتيك .
تتميز السيارة بمحرك 1600 سي سي ، وقدرة حصانية 98 ، كما انها تسهلك 7.2 لتر لكل 100 كيلو متر ، وتأتي بسعة خزان وقود وهي 50لتر وعزم دوران 145 نيوتن
وتشمل فرامل ABS ، EBD , ومساعد الفرامل مع عجلات 14 بوصة وإيرباج أمامي ووحدات إضاءة نهارية وتكييف ومانع سرقة.
وحصلت السيارة لادا جرانتا فيس ليفت على تغيير ،في التصميم بالجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.
أما بالنسبة لسعر السيارة في السوق المصري حاليا فهي تعتبر أرخص سيارة أرخص سيارة بناقل حركة أوتوماتيك فى الوقت الحالى ويصل سعرها الى 169.000 ألف جنيه.