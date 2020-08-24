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أخبار البلد

حدث ليلا.. انقطاع الكهرباء عن سوريا.. الزمالك ينفي التوقيع مع رمضان صبحي.. وبشرى بخصوص لقاح كورونا المصري

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:54 ص
أهم الاخبار
أهم الاخبار
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فريق صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري،عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها على النحو التالي: 

كلام نهائي.. الزمالك ينفي التوقيع مع رمضان صبحي.. فيديو
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، أن نادي الزمالك اذا رغب في التعاقد مع أي لاعب فهو يستطيع أن يتعاقد معه وعنه القدرة على ذلك.

زف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، بشرى سارة بخصوص لقاح مصري لفيروس كورونا.

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاوضات بيراميدز مع عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار إلى نادي طلائع الجيش.

وصف الفنان هاني شاكر، ما حدث من مخرج لقاء القمة ١٢٠مساء أمس بين نادي الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري والذي انتهى لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف بالمهزلة.

كشفت تسريبات جديدة ظهور أول صور لهاتف Google Pixel 5 القادم من شركة جوجل، والذى سيتم إصداره قريبا، حيث ظهرت صورتين للهاتف باللون الأبيض والأسود توضح شكل وتصميم الهاتف من الخلف بالإضافة إلى شكل الكاميرات. 

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة سوف تنتهي يوم الاربعاء القادم في الساعة السابعة مساءا.

تعرضت العاصمة السورية دمشق، لهزة عنيفة الليلة، وذلك عقب الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء في غالبية أنحاء البلاد. 

رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي.

نشرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، شريط فيديو يظهر إطلاق قوات تابعة للوفاق الليبية النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس. 


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