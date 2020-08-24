درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 24-8-2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 24- 8- 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهناك انخفاض فى الرطوبة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى



