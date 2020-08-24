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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 24-8-2020 بمحافظات مصر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:19 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 24- 8- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهناك انخفاض فى الرطوبة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30

 دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 36

 طنطا الصغرى 24 والعظمى 35

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

 بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31
 
مطروح الصغرى 24 والعظمى 30

السلوم الصغرى 23 والعظمى 32

 سيوة الصغرى 22 والعظمى 37

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

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