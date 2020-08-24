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أخبار العالم

إعصار "بافي" يقترب من شبه الجزيرة الكورية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قالت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن إعصار "بافي" الثامن في هذا الموسم يقترب من شبه الجزيرة الكورية حيث يقع حاليا على بعد 270 كيلومترا قبالة الساحل الغربي من جزيرة أوكيناوا اليابانية ويقطع مسافة 9 كيلومترات في الساعة.
وأكدت الوكالة وفقا لما ذكرته وكالة انباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنه من المتوقع أن تصبح كوريا الجنوبية تحت تأثير الإعصار من ليلة غد الثلاثاء في جزيرة جيجو حتى يوم الخميس المقبل في جميع أنحاء البلاد حيث تصل أعلى سرعة للرياح إلى 104 كيلومترات في الساعة.
وأفادت بأن بعض المناطق قد تواجه أمطارا غزيرة ورياح عنيفة للغاية عندما تصبح تحت تأثير الإعصار، داعية إلى الاستعداد التام لمنع أضرار بشرية ومادية.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية لا تزال تعاني من آثار أطول موسم للأمطار في تاريخها خلال هذا الصيف مع هطول الأمطار الغزيرة و الفيضانات المفاجئة مما خلف 42 قتيلا أو مفقودا وأكثر من 7 آلاف مشرد وأضرارا كبيرة في المباني والأراضي الزراعية والبنية التحتية في جميع أرجاء البلاد.

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