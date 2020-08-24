خبير: تنوع الاقتصاد المصري الذراع الواقي لتفادي الأزمات





وأضاف محمد نجم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن هذا التقرير الصادر من هذه المؤسسة يؤكد أن مصر من أفضل 27 دولة، كاشفًا أن من بين هذه الدول " الصين و روسيا و مناطق الخليج".





ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت مشكلات عديدة في الاقتصاد في جميع دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أن مصر مرت من هذا الأزمة، والدولة قامت تعاملت مع هذه المشكلة باحترافية وبكل دقة. فيإلى





وأكد الباحث الاقتصادي أن تنوع الاقتصاد بمصر يعتبر هو الذراع الواقى لما يحدث فى الاقتصاديات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات كثيرة فى الدول الخارجية توقفت ولكن فى مصر قامت بصرف 500 جنيه لبعض الفئات.





