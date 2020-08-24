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توك شو

خبير: تنوع الاقتصاد المصري الذراع الواقي لتفادي الأزمات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:33 ص
محمد نجم الباحث الاقتصادي
محمد نجم الباحث الاقتصادي
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البهي عمرو
قال محمد نجم الباحث الاقتصادي،إن مصر ضمن أسرع الاقتصادات الناشئة، لافتا إلى أن مؤسسة فيتش أكدت أن مصر من الأسواق الناشئة الرئيسية فى الحفاظ على معدل نمو إيجابي.

وأضاف محمد نجم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن هذا التقرير الصادر من هذه المؤسسة يؤكد أن مصر من أفضل 27 دولة، كاشفًا أن من بين هذه الدول " الصين و روسيا و مناطق الخليج".

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت مشكلات عديدة في الاقتصاد  في جميع دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن مصر مرت من هذا الأزمة، والدولة قامت تعاملت مع هذه المشكلة باحترافية وبكل دقة.

وأكد الباحث الاقتصادي أن تنوع الاقتصاد بمصر يعتبر هو الذراع الواقى لما يحدث فى الاقتصاديات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات كثيرة فى الدول الخارجية توقفت ولكن فى مصر قامت بصرف 500 جنيه لبعض الفئات.


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