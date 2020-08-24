انقطاع الكهرباء عن أغلب أنحاء سوريا بعد انفجار خط غاز.. والجيش الليبي يرصد تقدم سفن تركية نحو سرت.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

نائب أمير الكويت:

لن نسمح بالفوضى.. ولنا وقفة حازمة





انفجار يستهدف خط العاز العربي في ريف دمشق.. وسوريا تغلق في الظلام

الجيش الليبي:





رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

تونس.. رئيس الحكومة المكلف يعتزم دمج وزارات اقتصادية

رئيس وزراء اليابان يدخل المستشفى للمرة الثانية في أسبوع

ترامب يبحث تسريع وتيرة الحصول على لقاح بريطاني لكورونا قبل الانتخابات









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.









وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت أمس عن تسجيل 103 اصابات جديدة و 19 حالة وفاة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 809 متعافين من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 65927 حالة.









على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات نائب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والتي أعرب فيها عن أسفه لما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن.









وأكد أن هذا الأمر يحظى باهتمامه الشخصي ومتابعته لجميع اجراءاته واخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد القضاء العادل النزيه بعد أن تم مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه مشددا بألا يفلت أي مسيء من العقاب.









ونقلت "الوطن" عن وزير النفط والثروة المعدنية السوري على غانم، تفاصيل طبيعة الانفجار الذي استهدف خط الغاز العربي في ريف دمشق، وأدى إلى انقطاع التيار الكهرباء عن مختلف أنحاء البلاد، ليل الأحد، حيث قال: "بعد تقييم الوضع، تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير في ريف دمشق ناجم عن اعتداء إرهابي".









وأفادت "الراي" بأن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أكد أن قوات الجيش رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية، مضيفًا: "هناك تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت"، التي تحاول ميليشيات حكومة طرابلس الاستيلاء عليها.









واعتبر المتحدث أن "التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار"، وأن "المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي".









وذكرت "الجريدة" أن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي يعتزم دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي، مشيرةً إلى أن الخطوة تهدف لإعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر.









دوليًا، قالت "القبس" إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دخل من جديد إلى مستشفى في طوكيو، الاثنين، بعد زيارة سابقة الأسبوع الماضي استمرت 7 ساعات، سببها الرسمي الخضوع لفحوص طبية، مما أثار الشكوك من جديد حيال وضعه الصحي.







