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أخبار العالم

كوريا الشمالية تطالب طوكيو بالاعتذار عن مقتل عمال كوريين في حادث غرق سفينة يابانية قبل 75 عاما

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 طالبت كوريا الشمالية اليوم /الاثنين/ اليابان بتقديم الاعتذار والتعويض عن مقتل عمال كوريين قسرا في حادث غرق سفينة يابانية كانت في طريقها إلى كوريا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن مطالبة كوريا الشمالية جاءت في بيان لمتحدث باسم جمعية ضحايا التجنيد القسري وأسرهم الثكالى وهي منظمة كورية شمالية بمناسبة الذكرى الـ75 لغرق سفينة اوكيشيما مارو وقتل الكوريين الذين كانوا على متنها.
وكان حوالي 4 آلاف عامل كوري قسري على متن السفينة المتجهة إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية في كوريا بعد أيام من هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، ولكن انفجارا وقع في السفينة في يوم 24 أغسطس عام 1945؛ مما خلف مقتل 524 كوريا و25 من أفراد الطاقم.
وقال البيان إن السلطات اليابانية يتعين عليها توضيح الحقيقة وراء قضية سفينة أوكيشيما مارو وتقديم الاعتذار والتعويض للضحايا وعائلاتهم.

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