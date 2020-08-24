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توك شو

بعد غلقها 6 أشهر.. فتح حدائق الحيوان بدءًا من اليوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:06 ص
الإعلامية داليا أيمن،
الإعلامية داليا أيمن،
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هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن انتشار فيروس كورونا تسبب في صعوبة السفر وتنقل المواطنين، مشيرة إلى أنه منذ ستة أشهر تم غلق جميع الأماكن التى يوجد بها ازدحام حفاظا على سلامة المواطنين.


وأضافت "داليا" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم فتح حدائق الحيوان والأسماك بدءا من اليوم الاثنين "، بعد توقف دام ستة أشهر.


وتابعت أن الفتح سيكون مصاحبا بإجراءات احترازية مشددة، لافتة إلى أنه مثلما تقوم الدولة بالحفاظ على المواطنين فيجب على المواطنين أنفسهم الحفاظ على صحتهم وارتداء الكمامة وغسل اليدين.

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