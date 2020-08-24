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أخبار العالم

رغم مرور أكثر من عام.. تفاصيل جديدة عن مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف الإدعاء العام في بداية جلسات النطق بالحكم في قضية مذبحة المسجدين بنيوزيلندا التي وقعت العام الماضي، ان المتهم الذي قتل 51 شخصا أعد خطته طويلا وبدقة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وذكر المدعي، بارنابي هوز، أن المتهم الشاب، تارانت، أبلغ الشرطة بعد إلقاء القبض عليه بأنه أراد إثارة الخوف بين السكان المسلمين.

وأضاف هوز، أن تارانت عبر عن أسفه لعدم قتل المزيد، وكشف عن اعتزامه حرق المسجدين بعد إطلاق الرصاص على المصلين.

وأوضح هوز: "كان ينوي بث الخوف في قلوب من وصفهم بالغزاة، ومنهم السكان المسلمون، أو المهاجرون غير الأوروبيين بشكل عام".

وسيصدر قاضي المحكمة العليا الحكم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتستوجب الإدانة بالقتل حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة، ويمكن للقاضي أن يفرض حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو حكم لم يصدر من قبل في نيوزيلندا.

وأقر الأسترالي، برنتون تارانت (29 عاما)، بالذنب في 51 تهمة بالقتل، و40 تهمة بالشروع في القتل، وتهمة ارتكاب عمل إرهابي، فيما يخص المذبحة التي شهدتها مدينة كرايست تشيرش وبثها المهاجم مباشرة على "فيسبوك".
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