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بعد ضبط رئيس حي مصر القديمة متلبسا برشوة.. أسامة السعيد: الرقابة الإدارية عدو الفساد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:37 ص
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
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البهي عمرو
علق أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، على خبر ضبط رئيس حي مصر القديمة متلبسا برشوة" قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بالقضاء على الفساد تمامًا في مصر، والضرب بيد من حديد على أى عمل يضر الآخرين. 

وأضاف أسامة السعيد، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن الجميع يشاهد الدور الكبير الذي يقوم به رجال الرقابة الإدارية، فالجميع يشعر بالأمان. 


ولفت إلى أن الجميع شهد ما تم مع بعض الأشخاص المسؤولين، فرجال الرقابة الإدارية قامت بضبط محافظ، ونواب محافظين و أشخاص كثيرين بتهمة الرشوة و الفساد.


ووجهت هيئة الرقابة الإدارية، 3 ضربات موجعة لداعمي الفساد، حيث تم ضبط رئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة، بالإضافة لضبط مسئول محطة وقود بأسيوط، وضبط عدسات لاصقة تسبب قرحة بالعين.


وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، تفاصيل القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبسا بالرشوة.

وتبين من التحريات، قيام رئيس حي مصر القديمة بتقاضى مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدي جمع القمامة الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بـ المتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.

وكانت الهيئة تمكنت من إلقاء القبض على كل من رئيس حي مصر القديمة، وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي عقب تقاضي المتهم الأول رشوة من المتهم الثاني.
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