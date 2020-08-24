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بارتداء الكمامات| محمد جاد: دخول حديقة الحيوان يستلزم الاحتراز

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:25 ص
الإعلامى محمد جاد
الإعلامى محمد جاد
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هاجر إبراهيم

قال الإعلامى محمد جاد، إن حدائق الحيوان أو حديقة الأسماك، مقصد رئيسي للأسرة المصرية، لقضاء يوم أسري ممتع.


وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حدائق الحيوان تكون مبهرة بالنسبة للأطفال وفرصة الدخول لعالم جديد، موضحا أن فتح حدائق يكون وفقا للإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها.


وتابع أنه من ضمن تلك الإجراءات الاحترازية للوقاية وجود حد أقصى لاستيعاب الزائرين، أى أن العدد المسموح الدخول لحديقة الحيوان فى اليوم سيكون 3000 زائر، إلى جانب متابعة يومية من وزارة الصحة لتطبيق تلك الإجراءات للحفاظ على المواطنين، ممن ضمنها أجهزة قياس درجات الحرارة.


وأكد أنه سيكون هناك إجراء أنه يجب على الزائر ارتداء الكمامة طوال الجولة داخل الحديقة، حيث إنه سيكون أمرا إلزاميا.

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