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رياضة

عن مصير ميسي.. لويس فيجو: قصتي تتكرر مع النجم الأرجنتيني لكن الظروف مختلفة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
علق لويس فيجو نجم برشلونة وريال مدريد السابق على مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحيط الغموض حوله في الآونة الأخيرة نظرًا لتأكيد العديد من المصادر رغبته بالرحيل هذا الصيف.

وأكدت معظم التقارير الصحفية أن اجتماع ليونيل ميسي مع مدربه رونالد كومان لم يسير بالشكل المطلوب، حيث أخبر اللاعب المدرب الهولندي أنه يرى نفسه خارج برشلونة بنسبة كبيرة، وذلك بسبب شعوره بإحباط شديد من الموسم الكارثي، وبالأخص من الهزيمة المذلة ضد بايرن ميونخ.

ويعتقد لويس فيجو أن ميسي سوف يستمر مع برشلونة الموسم المقبل إلا في حال كان اللاعب نفسه يريد الرحيل، ففي هذه الحالة لن يتمكن النادي منعه من تنفيذ رغبته.

ورفض النجم البرتغالي المقارنة بين سيناريو ميسي الحالي وما حدث معه قبل 20 عامًا عندما رحل عن برشلونة وانتقل إلى ريال مدريد في واحدة من أغرب الصفقات بتاريخ كرة القدم، مشيرًا إلى أنهما تجربتان مختلفتان تمامًا.

وقال لويس فيجو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية “قصتي تتكرر مع ميسي؟ ليس هناك قصتان متماثلتان، ولا لحظتين متشابهتين، إنها ظروف مختلفة تمامًا، لا علاقة ما حدث لي بما يكن أن يحدث معه”.

وتابع “أنا شخصيًا لا اعتقد أنه سيرحل، على الأقل هذا الموسم، لكن إن كان اللاعب لا يريد ان يكون في الفريق، فإن الأمر سينتهي به بالمغادرة. إنه قرار شخصي ولا أعرف ما يفكر به، لكن اعتقد أنه لن يرحل هذا العام، ويجب عدم نسيان أن الظروف الحالية ليست طبيعية (يقصد جائحة كورونا)، فلن يدفع أحد شرطك الجزائي”.
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