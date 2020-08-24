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من بينها ارتداء الكمامات.. داليا أيمن توجه نصائح للمواطنين قبل التوجه لحدائق الحيوان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:30 ص
الإعلامية داليا
الإعلامية داليا
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هاجر إبراهيم

وجهت الإعلامية داليا أيمن، مجموعة من النصائح للمواطنين قبل التوجه إلى حدائق الحيوان وحديقة الأسماك، قائلة: إنه يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأسر التى تقوم بالزيارة، مشيرة إلى أنه طالما هناك عدد يجب أن يكون هناك تباعد.

وأوصت "داليا" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الأشخاص المصابين بالإنفلونزا أو أى مرض آخر بعدم النزول أو الذهاب لأى مكان وخاصة تلك المنتزهات التي تحتوي على الكثير من الأشخاص، موضحة أن الدولة قامت بفتحها ليكون هناك متنفس للمواطنين، ولكن دورنا توخى الحظر.

وتابعت أنه تم وضع لوحات استرشادية فى الحدائق من أجل التذكير بالإجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامات وارتداء القفازات والمطهرات.

وأكدت أنه سيكون بالحديقة أكثر من 20 منفذ للدخول من أجل تجنب الكثافة، بالإضافة إلى توافر الكمامات  والمطهرات فى حالة عدم إحضار الشخص لها.

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