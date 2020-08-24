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الالتزام بالإجراءات .. محمد جاد: آلية جديدة تستخدمها إدارة حديقة الحيوان فى التعامل مع الزائرين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:37 ص
الإعلامى محمد جاد
الإعلامى محمد جاد
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هاجر إبراهيم
قال الإعلامى محمد جاد، إن إدارة حدائق الحيوان قرروا لأول مرة أن يقوموا بإيجاد آلية لإحتساب الأفراد القادمين من الداخل والخارج، متابعا: "لو هناك 500 أسرة داخل حديقة الحيوان سيظل هناك 2500 للحفاظ على عدد معين للزائرين وهو 3000 زائر"، بحيث تكون دورة الدخول والخروج منضبطة وفعالة وأكثر سرعة.

وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حدائق الحيوان تكون مبهرة بالنسبة للأطفال وفرصة الدخول لعالم جديد، موضحا أن فتح الحدائق يكون وفقا للإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها، للحفاظ على سلامة الزائرين.

وتابع أنه من ضمن تلك الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، وجود حد أقصى لاستيعاب الزائرين، أى أن العدد المسموح الدخول لحديقة الحيوان فى اليوم سيكون 3000 زائر، إلى جانب متابعة يومية من وزارة الصحة لتطبيق تلك الإجراءات للحفاظ على المواطنين، ممن ضمنها أجهزة قياس درجات الحرارة.

وأكد أنه سيكون هناك إجراء أنه يجب على الزائر ارتداء الكمامة طوال الجولة داخل الحديقة، حيث أنه سيكون أمرا إلزاميا.
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