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رياضة

الدوري السعودي.. بوني أول الأجانب الراحلين عن اتحاد جدة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:34 ص
بوني
بوني
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إسراء أشرف
قررت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، الاستغناء عن خدمات الإيفواري ويلفريد بوني، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط" السعودية. 

وقالت الصحيفة، إن بوني مهاجم الاتحاد سيكون أول الأجانب الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل عدم القناعة الفنية بقدرة اللاعب على تشكيل إضافة فنية للفريق. 

وأشارت إلى أن الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي جدد الثقة باللاعب بوني قبل العودة من التوقف بسبب جائحة كورونا، ومنحه فرصة لإثبات قدراته على صناعة الفارق للفريق، لكن اللاعب لم يتمكن من فرض اسمه بقوة في قائمة الفريق، إلى جانب الإصابة التي ظلت تلاحقه مؤخرًا. 

وانضم بوني إلى الاتحاد  في يناير الماضي، ولم يشارك اللاعب بصورة أساسية في معظم مباريات الفريق، حيث شارك في 7 مباريات وسجل 3 أهداف.

ويحاول الاتحاد تجنب الهبوط، عندما يستضيف الفيحاء، اليوم، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل اتحاد جدة المركز الـ12 في جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 27 نقطة.
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