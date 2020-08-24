AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 5 جنود في انفجار بجنوب الفلبين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 لقى 5 جنود على الأقل حتفهم وأصيب 17 من العسكريين والمدنيين في انفجار قنبلتين ببلدة بجنوب الفلبين، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة بسبب تهديدات مقاتلى جماعة أبو سياف.
وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الإثنين/ أن الانفجار الأول دمر متجرا لبيع المواد الغذائية ومتجر كمبيوتر وشاحنتين عسكريتين ظهر اليوم في بلدة جولو بإقليم سولو، وكشف تقرير أولي أن القنبلة الأولى كانت مثبتة بدراجة نارية متوقفة.
وسمع دوي انفجار ثان في المنطقة بعد فترة وجيزة من الانفجار الأول، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان قد تسبب في سقوط ضحايا أو ألحق أضرارا بالمنطقة.
ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.

Advertisements

ترشيحاتنا

مساعد رئاسي بـ كوريا الشمالية: بلادنا على وشك الانهيار بعد دخول الزعيم كيم جونج أون في غيبوبة

اليوم.. صرف رواتب الموظفين بـ17 جهة حكومية

بعد غلقها 6 أشهر.. فتح حدائق الحيوان بدءًا من اليوم

أرخص عربية زيرو أوتوماتيك في مصر بـ 169 ألف جنيه

ليست نيازك ولا أقمار صناعية.. أجسام غريبة تحلق فوق سطح الأرض| فيديو

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 عادات خاطئة تدمر هاتفك.. و3 ميزات من واتسآب لحفظ جهدك وتوفير وقتك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب معانقة صديقه.. شاب ثلاثيني يواجه عقوبة السجن 6 أسابيع في نيوزيلندا

بفستان على الموضة.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار فى الساحل

بإطلالة كاجوال.. ساندي علي تتألق في أحدث ظهور لها