وكيل الرى بالفيوم: قمنا بعملية تطهير لكل الترع بالمحافظة

قال المهندس أيمن نصر، وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم ، إن محافظة الفيوم زراعية من الدرجة الاولى ، بها 420 ألف فدان منها الجناين والمحاصيل الرئيسية مثل القمح والقطن .





وأضاف أيمن نصر، خلال حواره ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، إن محافظة الفيوم تعتبر واحة منخفضة عن سطح الأرض إلى 42 متر .





وأشار وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم ، إلى أن محافظة الفيوم لها نظام رى مختلفة وهى الوحيدة بنفس نظام الرى ، تعتمد على بحر يوسف وهو المصدر الرئيسي للري في الفيوم .





وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم ، أن الفيوم منذ الفراعنة مشهورة بالسواقي ، منوها إلى أنها تستخدم فى رفع المياه دون استخدام الكهرباء ويعتبر ابداعا لرفع المياة بدون استخدام طاقة . وتابعالفراعنةبالسواقيأنها



