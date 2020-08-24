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وكيل الرى بالفيوم: قمنا بعملية تطهير لكل الترع بالمحافظة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:55 ص
وكيل وزارة الرى
وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم
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ريهام فيكتور
قال المهندس أيمن نصر، وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم ، إن محافظة الفيوم زراعية من الدرجة الاولى ، بها 420 ألف فدان منها الجناين والمحاصيل الرئيسية مثل القمح والقطن .

وأضاف  أيمن نصر،  خلال حواره ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، إن محافظة الفيوم تعتبر واحة منخفضة عن سطح الأرض إلى 42 متر .

وأشار  وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم ، إلى أن محافظة الفيوم لها نظام رى مختلفة وهى الوحيدة بنفس نظام الرى ، تعتمد على بحر يوسف وهو المصدر الرئيسي للري في الفيوم .

وتابع  وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم ، أن الفيوم منذ الفراعنة مشهورة بالسواقي ، منوها إلى أنها تستخدم فى رفع المياه دون استخدام الكهرباء ويعتبر ابداعا لرفع المياة بدون استخدام طاقة .

وأكد وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم ، اننا قمنا بعملية تطهير لكل الترع بالمحافظة لتوصيل المياه الى النهايات ولم نشعر بأى مشاكل هذه السنة نتيجة لإزالة المخلفات .
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