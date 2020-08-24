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توك شو

لأداء صلاة الجمعة| رئيس الفتوى الأسبق يطالب المصلين بالوقاية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:49 ص
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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فرح علاء الخولي
قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إن قرار عودة صلاة الجمعة بالمساجد كان منتظرا منذ فترة زمنية بعيدة، لأن المساجد هي بيوت الله في الارض.

وتابع الشيخ عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن يوم الجمعة هو يوم عيد في الأرض والسماء، فصلاة الجمعة هي فرض عين بالسنة والكتاب، موضحًا ان تلك الفترة التي نعيشها يجب ان نلتزم بتعاليم الدين فيها وهو ألا يكون هناك  ضرر او ضرار.

واكد على ان يجب ان يلتزم كل المتجهين لصلاة الجمعة بالاغتسال والوضوء في المنزل ومعه السجادة الخاصة به، لان صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، مشيرًا إلى ان تعاليم ديننا ومبادئه علمتنا اليسر وليس عسر.

واضاف ان في تلك الفترة التي يعيشها العالم كله من تفشي فيروس كورونا من الضروري الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، منوهًا: "ان خير العادة ان لا يكون للانسان عادة" وهذا للاشارة عن انه يجوز التباعد في الصفوف بين المصلين، وان الضرورات تبيح المحظورات.

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