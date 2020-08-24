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أخبار العالم

962 ألف حالة.. روسيا تسجل 4744 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا بواقع 4744 حالة جديدة لتصل إلى 962493 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتعتزم روسيا طرح لقاح ثان مضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القليلة المقبلة، يتجنب الآثار الجانبية التي ظهرت عند استخدام الأول الذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر.  

ويأمل المسؤولون الروس أن يكون لقاح فيروس كورونا الجديد الذي طوره معهد علم الفيروسات في سيبيريا، جاهزا بحلول شهر نوفمبر المقبل، وفقما قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية الرسمية.

وقال العلماء إن التجارب السريرية للقاح الروسي الثاني المسمى "إيبي فاك كورورنا" ستكتمل في سبتمبر المقبل، إذ يشارك 57 متطوعا في استخدمه ولم يبلغوا عن أي آثار جانبية حتى الآن.

ويشعر جميع المتطوعين الملقحين باللقاح الجديد بصحة جيدة حتى الآن، بحسب مراقب الصحة الرئيسي في روسيا، وذكرت "إنترفاكس" أن المتطوعين دخلوا المستشفى لمدة 23 يوما أثناء خضوعهم للاختبارات.

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