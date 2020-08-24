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الرمال تضيء .. تعرف على أكبر مشروع علمي في العلمين الجديدة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:44 ص
جامعة العلمين
جامعة العلمين
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقريرا عن جامعة العلمين على مساحة 145 فدانا التى كانت صحراء منذ عام ونصف.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، في حوار مسجل مع قناة إكسترا نيوز: إن جامعة العلمين منذ عام ونصف كانت مجرد صحراء ولم يكن هناك أي مباني، وجامعة العلمين مشروع عملاق مكون من 15 مبنى على مساحة 145 فدانا، ونبدأ هذا العام بـ5 تخصصات نحتاجها ليس بسوق العمل فقط في مصر ولكن على المستوى الدولى، وستكتمل خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن باقى المشروع سيكون به كليات خاصة بالقطاع الطبي ومستشفى جامعى كبير، وسيكون هناك تخصصات جديدة للمبانى وقاعة احتفالات كبيرة، وخلال العامين المقبلين ستكتمل المنظومة، وكل التخصصات، وتضم جامعة العلمين 15 كلية وما يقرب من 45 برنامجا.

وتابع: من الممكن جدا مع مرور الوقت أن تختلف التخصصات، ولدينا ما يقرب من 250 معملا وقاعات التدريس يمكن تطويعها لتستقبل مختلف التخصصات، ونستهدف من 2500 طالب إلى 3000 طالب في أول سنة، وعندما تكتمل جامعة الجلالة تستوعب من 15 إلى 20 ألف طالب.

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