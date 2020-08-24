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سيارات

سعر ومواصفات السيارة بروتون بريفي proton preve اليوم في مصر .. صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:09 ص
بروتون بريفي proton
بروتون بريفي proton preve
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اشرف عطية
قبل شراء سيارة جديدة يجب عليك التفكير جيدا و اختيار السيارة الانسب لاحتياجاتك خصوصا انه توجد العديد من الماركات و الشركات التي تنافس بعضها في مجال السبارت الجديدة في مصر و من بين الشركات التي عادت للمنافسة بروتون الماليزية. 

في هذا السياق نطرح عليكم اليوم سيارة بروتون بريفي proton preve، التي تتميز بالعديد من وسائل الأمان التي تجعلها منافسا قويا بين مثيلاتها في مصر . 


السيارة بروتون بريفي proton preve  تأتي بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة 140 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 5 سرعات cvt .


وتأتي النسخة الجديدة من بروتون بريفي proton preve عالية التجهيزات في اصدار بريميم بتجهيزات عديدة منها تكييف أوتوماتيك ومثبت للسرعة وايرباج أمامي وجانبي، شاشة 7 انش ولمسات جلدية في عجلة القيادة وغيرها من التجهيزات.

كما تأتي السيارة بروتون بريفي proton preve بالعديد من تجهيزات الامان ابرزها ثبات اليكتروني و عدد 8 ايرباج و ABS مما يجعلها تتفوق علي منافسيها من ناحية الامان في هذه الفئة. 

سعر بروتون بريف 2020 

تبدأ اسعار السيارة بروتون بريفي proton preve من 245.000 جنيه حتي 275.000 جنيه لأعلي فئة 
سعر ومواصفات السيارة بروتون بريفي proton preve اليوم في مصر .. صور
سعر ومواصفات السيارة بروتون بريفي proton preve اليوم في مصر .. صور
سعر ومواصفات السيارة بروتون بريفي proton preve اليوم في مصر .. صور
سعر ومواصفات السيارة بروتون بريفي proton preve اليوم في مصر .. صور
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