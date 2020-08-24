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مرأة

أبرزها فقدان الشهية.. أعراض تنذر بالإصابة بجرثومة المعدة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يحدث التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي عندما تسبب البكتيريا عدوى في أمعائك، هذا يسبب التهابا في المعدة والأمعاء، وقد تعاني أيضًا من أعراض مثل القيء وتشنجات البطن الشديدة والإسهال. 

ومثلما تسبب الفيروسات العديد من التهابات المعدة والجهاز الهضمي، فإن الالتهابات البكتيرية شائعة أيضًا. يطلق بعض الناس على هذه العدوى اسم " التسمم الغذائي".

ويمكن أن ينتج التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي عن سوء النظافة. يمكن أن تحدث العدوى أيضًا بعد الاتصال الوثيق مع الحيوانات أو تناول الطعام أو الماء الملوث بالبكتيريا (أو المواد السامة التي تنتجها البكتيريا).


أعراض التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي
تختلف أعراض التهاب المعدة والأمعاء البكتيرية تبعًا للبكتيريا المسببة للعدوى. قد تشمل الأعراض:

فقدان الشهية
قيئ و غثيان
إسهال
آلام وتشنجات في البطن
دم في برازك
حمى
اتصل بطبيبك إذا لم تتحسن الأعراض بعد خمسة أيام (يومين للأطفال). إذا استمر الطفل الأكبر من ثلاثة أشهر في التقيؤ بعد 12 ساعة ، فاتصل بالطبيب. إذا كان الطفل الذي يقل عمره عن ثلاثة أشهر يعاني من الإسهال أو القيء ، فاتصل بطبيبك.
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