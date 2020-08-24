كوشنر كلمة السر بين أمريكا وروسيا .. أسرار علاقة صهر ترامب بالرجال المقربين من بوتين

في وقت متأخر من أحد أيام شهر مارس الماضي، هبطت طائرة عسكرية كبيرة تحمل شارة الاتحاد الروسي إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في مدينة نيويورك ، تمثلت مهمتها في توصيل معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي إلى المستشفيات القريبة التي تسعى جاهدة لعلاج المرضى خلال ذروة جائحة الفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وناشد الحاكم أندرو كومو الحكومة الفيدرالية لأسابيع للحصول على موارد إضافية، وخاصة أجهزة التنفس الصناعي؛ لعلاج الآلاف من مرضى كوفيد 19 في جميع أنحاء الولاية.





ومع ذلك، فاجأ نبأ التسليم الروسي العاملين في مكتب الحاكم للحصول على معدات طبية إضافية، وكانوا يعتقدون أن دعم جهاز التنفس الصناعي سيأتي من مخزون الولايات المتحدة أو من شركة أمريكية.





كما تفاجأ المسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية.





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وعلى الرغم من بيان صحفي للوزارة أعلن عن تسليم الشحنة، لم يكن العديد من كبار المسؤولين العاملين في حقيبة روسيا في القسم وأماكن أخرى في جهاز الأمن القومي على علم بالضبط كيف انتهى المطاف بأجهزة التهوية الـ 45 على الأراضي الأمريكية.





وتم دفع نصف الشحنة من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، وهو أحد صناديق الثروة السيادية في البلاد، والذي يخضع لعقوبات أمريكية. ولكن لا تحظر العقوبات جميع المعاملات بين الكيانات الأمريكية، لكن حدت من تفاعلات الصندوق مع الشركات الأمريكية.





وكان الرئيس التنفيذي للصندوق، كيريل ديميترييف، قد تم التحقيق معه من قبل الكونجرس والمستشار الخاص السابق روبرت مولر لاتصالاته مع مسؤولو المرحلة الانتقالية في ترامب بعد فترة وجيزة من تدخل موسكو في انتخابات 2016.





ولسنوات، حاولت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب إيجاد طرق للتعاون مع روسيا على المسرح العالمي؛ لكنها فشلت إلى حد كبير في تلك الجهود؛ لأن موسكو واصلت الانخراط في نشاط يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، من عمليات القرصنة إلى تقديم مكافآت للجنود الأمريكيين في أفغانستان.





وفاجأ عرض عام للإمدادات الروسية أثناء تفريغها بعض المسؤولين في إدارة ترامب.





ولكن كان هناك إجابة بسيطة على الهاجس، قالت إدارة الطوارئ الفيدرالية لصحيفة The Daily Beast إنها كلفت وزارة الخارجية "بتمثيل الولايات المتحدة في الصفقة مع حكومة روسيا".

لكن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب، هو الذي ساعد في تسهيل توصيل جهاز التنفس الصناعي، وفقًا لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة.

وخلال الأيام الأولى لوباء الفيروس كورونا، ترأس كوشنر مشروع جسر جوي- وهو برنامج توصيل الإمدادات الطبية الذي عمل على التعقب السريع لتسليم معدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات الطبية باستخدام التمويل الفيدرالي لضمان تكلفة الشحن.

وفي محاولة لتزويد مستشفيات مدينة نيويورك بالمعدات الطبية التي يحتاجونها، بحث كوشنر في أماكن متعددة عن المعدات ووجد رهانًا آمنًا في موسكو، على حد قول هؤلاء المسؤولين.

وفي حين أن وزارة الخارجية كانت منخرطة في لوجستيات، الشحن والتفريغ، كان كوشنر هو من ساعد في إبرام الصفقة.

وتبين أن أجهزة التهوية معيبة وتم استبعادها من قبل المسؤولين في نيويورك ونيوجيرسي، وفقًا لمسؤولين محليين تحدثوا إلى الموقع الأمريكي The Daily Beast.

وخلال تلك الفترة الزمنية نفسها، أبلغ ممثلو الحكومة الفيدرالية مدينة لوس أنجلوس أنها خسرت عرضًا لشراء أقنعة N95 لكيان روسي، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر، ولم يتم إخبار مسؤولي لوس أنجلوس مطلقًا باسم الزي الروسي.

واحتفظ كوشنر بتفاصيل شحنة نيويورك عن كثب وسرّع الأمر من خلال الاعتماد على علاقته الشخصية مع ديميترييف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تم إرساله ليحقق تقدمًا مع فريق ترامب الانتقالي عديم الخبرة لعام 2016.









وكان دميترييف أحد المشاركين الرئيسيين في اجتماع سيشيل السيئ السمعة في يناير 2017 مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة بلاك ووتر إريك برينس، حيث ناقش الاثنان خارطة طريق للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في الإدارة الجديدة.





وفي السنوات التي تلت ذلك، تواصل كوشنر وديميترييف - غالبًا عن بعد، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء - حول الطرق التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا العمل بها معًا.





وتطرقت المحادثات إلى كل شيء من إنشاء مجلس أعمال مشترك لزيادة الاستثمار، إلى العمل على اتفاق سلام في الشرق الأوسط، إلى المساعدة في قيادة المفاوضات بشأن صفقة أوبك الأخيرة، إلى توصيل تلك الإمدادات الطبية، وفقًا للعديد من كبار المسؤولين.





ووصف أكثر من عشرة من مسؤولي إدارة ترامب، الحاليين والسابقين، علاقة كوشنر بديميترييف بأنها نتيجة ثانوية لمعتقدات الرئيس ترامب الراسخة بأنه عوقب ظلمًا بسبب ضرب هيلاري كلينتون وأن التحقيق المترامي الأطراف في اتصالات حملته مع روسيا كان خدعة.

ولم يكن ترامب يثق في مجتمعات الأمن القومي والاستخبارات ورأى أن المسؤولين العاملين في هذا الجهاز يؤويون ممثلين عن "الدولة العميقة" هدفهم عزله من منصبه.

وقال المسؤولون إن المسؤولين المهنيين الذين لا يثق بهم ترامب حاولوا مع ذلك أداء وظائفهم - والتي شملت حماية الولايات المتحدة من العدوان الروسي. وكما عبرت فيونا هيل، كبيرة مستشاري ترامب السابقين لروسيا، ذات مرة خلال شهادتها أمام القضاء، فقد حاول المسؤولون في فلكها المساعدة "في تحقيق هدف الرئيس ترامب المعلن لتحسين العلاقات مع روسيا مع الاستمرار في تنفيذ سياسات تهدف إلى ردع السلوك الروسي الذي يهدد الولايات المتحدة، بما في ذلك العملية الروسية غير المسبوقة والناجحة للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 \" وفقا لما قاله المسؤولون إنه في معظم الأوقات لم ينجح.

"لقد كانت حلقة مفرغة فعلى الرغم من أننا كنا نقوم بالكثير من الأشياء الملموسة لاتخاذ تدابير عقابية ضد روسيا ، فإن السلوك الشخصي للرئيس وكيف تم تصوير ذلك في السياق المحلي لم يسمح لنا بالقول، وفقا لما قاله مسؤول كبير سابق، في إشارة إلى الإجراءات اللاحقة التي اتخذتها الإدارة لمعاقبة روسيا، بما في ذلك طرد الدبلوماسيين من البلاد، وفرض عدد كبير من العقوبات على الجهات الروسية، والانسحاب من القوات النووية متوسطة المدى، في عام 2019.

ووصف أربعة مسؤولين كبار سابقين آخرين سنوات من الإحباط - لمحاولة المضي قدمًا في إستراتيجية روسيا فقط للتخلص من المحادثات في البيت الأبيض لأنه، مع تصاعد التحقيقات في حملته، أصبح الرئيس أكثر ارتيابًا في الأشخاص من حوله.



