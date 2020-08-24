أيمن عزت: الصناعات الغذائية الأكثر تواجدا بالمنطقة الصناعية بالفيوم

المشرف على المنطقة الصناعية بالفيوم، أن المنطقة تضم صناعة الزجاج والكرتون والبلاستيك، و الصناعات الغذائية هى الأبرز فى المنطقة الصناعية . قال المهندس أيمن عزت،





المهندس أيمن عزت، خلال حواره ببرنامج، هذا الصباح، المذاع على فضائية، إكسترا نيوز، أن محافظة الفيوم بها كم عمالة كبير جدا، لذلك قمنا بفتح المدينة لتستوعب أبناء محافظة الفيوم. وأضافأبناء





وأشار المشرف على المنطقة الصناعية بالفيوم، إلى أن عدد المصانع الموجودة فى المنطقة الصناعية 282 مصنع ا، منوها إلى أنه تم استغلال 500 فدان من المساحة المخصصة.







وتابع المشرف على المنطقة الصناعية بالفيوم، أن باقى المساحة من 1150 فدان مبانى وطرق خدمية على مستوى المنطقة الصناعية.



