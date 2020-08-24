أيمن عزت: الصناعات الغذائية الأكثر تواجدا بالمنطقة الصناعية بالفيوم

قال المهندس أيمن عزت، المشرف على المنطقة الصناعية بالفيوم، أن المنطقة تضم صناعة الزجاج والكرتون والبلاستيك، والصناعات الغذائية هى الأبرز فى المنطقة الصناعية.
وأضاف المهندس أيمن عزت، خلال حواره ببرنامج، هذا الصباح، المذاع على فضائية، إكسترا نيوز، أن محافظة الفيوم بها كم عمالة كبير جدا، لذلك قمنا بفتح المدينة لتستوعب أبناء محافظة الفيوم.
وأشار المشرف على المنطقة الصناعية بالفيوم، إلى أن عدد المصانع الموجودة فى المنطقة الصناعية 282 مصنعا، منوها إلى أنه تم استغلال 500 فدان من المساحة المخصصة.
وتابع المشرف على المنطقة الصناعية بالفيوم، أن باقى المساحة من 1150 فدان مبانى وطرق خدمية على مستوى المنطقة الصناعية.
وأكد المشرف على المنطقة الصناعية بالفيوم، إنها منطقة مميزة على الطريق الرئيسى وأنشأت عام 1997 على مساحة 1150 فدانا على مرحلتين.