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رياضة

من حمام السباحة .. شاهد أحدث ظهور لـ كوكا وابنته

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر اللاعب أحمد حسن "كوكا"، مهاجم المنتخب المصري، وهداف نادي اولمبياكوس، بطل الدوري اليوناني، صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كوكا فى الصور برفقة إبنته من حمام السباحة .

وعلق كوكا قائلًا:"miss u"

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وانضم كوكا لصفوف نادي أولمبياكوس في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وتوج معهم بشكل رسمي بلقب الدوري اليوناني.

وحسم نادي أولمبياكوس، مباراة كريت، لصالحه، بالفوز 3- 0، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري اليوناني.
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