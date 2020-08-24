من حمام السباحة .. شاهد أحدث ظهور لـ كوكا وابنته

نشر اللاعب أحمد حسن "كوكا"، مهاجم المنتخب المصري ، وهداف نادي اولمبياكوس، بطل الدوري اليوناني، صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر كوكا فى الصور برفقة إبنته من حمام السباحة .









اقرأ أيضًا:





وانضم كوكا لصفوف نادي أولمبياكوس في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وتوج معهم بشكل رسمي بلقب الدوري اليوناني.



