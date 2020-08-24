الوكالة السورية: انفجار في خط الغاز العربي بريف دمشق واشتباه في عمل إرهابي

قال وزير الكهرباء السوري المهندس محمد زهير خربوطلي إن انفجارًا وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.





وأوضح خربوطلي - وفقا لوكالة الأنباء السورية اليوم /الاثنين/ - أن الانفجار (وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها) أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير على، وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال، ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.





وأشار إلى أن وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل بجهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، وإعادة التيار الكهربائي بشكل متتال خلال الساعات القليلة القادمة.





وفي السياق، قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس علي غانم إن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجمًا عن عمل إرهابي.





وأضاف أنه تم إبلاغ الورشات الفنية والمعنيين في الشركة السورية للغاز منذ اللحظات الأولى للبدء في عمليات الإصلاح الفوري للخط بعد تقييم الأضرار وأن العمل جار لعودة هذا الخط إلى وضعه الطبيعي والعمل بأسرع ما يمكن.



