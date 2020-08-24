نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن تسريح الفنادق للعاملين بالقطاع السياحي





تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطلب إحاطة لوزارة السياحة والآثار ولوزارة القوى العاملة بشأن تسريح عمال الفنادق ومعاناة العاملين بالسياحة وذلك على الرغم من تحذير وزارة السياحة بسحب تراخيص أي فندق يقوم بتسريح العمالة لديه أو فصلهم تعسفيًا، إلا أن هناك فنادق خالفت هذه التعليمات وقامت بتسريح العاملين.





وأكد طلعت فى بيان صحفى له، أن القطاع بدأ يتعافي نوعا ما بفضل الجهود الحكومية المبذولة، إلا أن العاملين بالقطاع السياحي لايزالوا من أكثر المتضررين جراء انتشار فيروس كورونا حيث لحق بالفنادق التي يعملون بها ضررًا كبيرًا بسبب وقف الطيران لأوقات طويلة، مما دفع هذه الفنادق إلى تسريح عدد كبير منهم وفقدانهم مصدر دخلهم وتدهور حالتهم المعيشية، أو تأخر دفع رواتبهم لشهور، مما جعلهم يطلقون صرخات استغاثة كل فترة من أجل إنقاذهم من التسريح والفصل التعسفي الذي يمارس عليهم.





واختتم طلعت بالتأكيد على أنه على الرغم من التداعيات السلبية التي أصابت القطاع السياحي والضرر الذي لحق بالفنادق إلا أنه وفقًا لتوجيهات الدولة لا يجوز تسريح العمالة بهذه المنشآت الذين يعملون لضمان توفير حياة كريمة لأسرهم، في ظل تضررهم جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا علي ضرورة أن نضع في إعتبار ما نحققه من أرقام إيجابية رقم كل هذه التحديات.