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رياضة

نيمار: أكملت المسيرة.. وحافظت على إيماني

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:55 ص
نيمار
نيمار
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عمر سلامة
خسر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ بعد الخسارة بهدف دون رد في المباراة النهائية على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وظهرت علامات الحزن والبكاء على النجم البرازيلي بعد خسارة اللقب الذي كان يحلم بالفوز به للمرة الثانية.


ونشر نيمار صورة له عبر حسابه بموقع انستجرام، في لحظات بكائه عقب الخسارة وعلق عليها:"كافحت كفاحا جيدا، أكملت المسيرة وحافظت على إيماني".


وربطت الصحف الإسبانية تعليق نيمار بإنه قرر الرحيل بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا والعودة إلى ناديه السابق برشلونة في الصيف الحالي.


وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017 في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي مع برشلونة.
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