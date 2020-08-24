صحة الدقهلية: المرور على 274 منشأة.. وإعدام 1944 كيلو أغذية فاسدة..صور

شنت مديرية الصحه بالدقهلية حملات رقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، حيث تم المرور خلال الأسبوع الثالث من شهر اغسطس على 274 منشأة.





وذكر بيان، الاثنين، أنه تم أيضا تحرير 123محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت، كما تم التوصية بغلق 91 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص، كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1944 كيلو أغذية متنوعة .





واشار البيان الى انه تم اعدام 282 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية ، كما تم إرسال 454 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص وتم ضبط 980 كيلو اغذية متنوعة.





وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض مؤكدا على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.