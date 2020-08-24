AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الدقهلية: المرور على 274 منشأة.. وإعدام 1944 كيلو أغذية فاسدة..صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
شنت مديرية الصحه بالدقهلية حملات رقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، حيث تم المرور خلال الأسبوع الثالث من شهر اغسطس على 274 منشأة. 

وذكر بيان، الاثنين، أنه تم أيضا تحرير 123محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت، كما تم التوصية بغلق  91 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص، كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1944 كيلو  أغذية متنوعة .

واشار البيان الى انه تم اعدام 282 لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية ، كما تم  إرسال  454 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص وتم ضبط 980 كيلو  اغذية متنوعة.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات  وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض مؤكدا على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة. 
صحة الدقهلية: المرور على 274 منشأة.. وإعدام 1944 كيلو أغذية فاسدة..صور
صحة الدقهلية: المرور على 274 منشأة.. وإعدام 1944 كيلو أغذية فاسدة..صور
صحة الدقهلية: المرور على 274 منشأة.. وإعدام 1944 كيلو أغذية فاسدة..صور
صحة الدقهلية: المرور على 274 منشأة.. وإعدام 1944 كيلو أغذية فاسدة..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحافظات تنتفض ضد الأسواق المخالفة لضبط السلع الفاسدة حفاظا على صحة المواطنين..إعدام رأس ماشية مصابة بالسل.. وإغلاق ثلاجة غير مرخصة بالعاشر

الصحة: إعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة وإغلاق 380 منشأة مخالفة

استعدادا لعيد الأضحى المبارك.. ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بمحافظات الجمهورية.. وإغلاق 380 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

صحة الدقهلية تضبط طن أغذية وتعدم 250 كيلو منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية

ترشيحاتنا

بعد طلب زوجها تحاليل dna.. هالة صدقي تظهر بمايوه أسود أمام البحر

التعافي من كورونا..هل تنجح شركات الطيران فى البقاء بـ جناح مكسور؟

في ذكرى رحيل أمينة رزق.. أجبرت على الزواج وقصة صراعها مع المرض

أحمد بلال: مصطفى محمد لم يظهر بالمستوى المطلوب في القمة .. ومروان يجب أن يغادر الأهلي

جريئة وملفتة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نورهان منصور

شاهد.. نورهان منصور توجه رسالة لضيوفها بعد حفل زفافها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب ينقذ حياة مسنة من محاولة قتل تعرضت لها في منزلها.. تفاصيل

سعر ومواصفات السيارة بروتون بريفي proton preve اليوم في مصر .. صور

جريئة وملفتة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نورهان منصور