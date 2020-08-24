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أخبار العالم

وصول طائرتي مساعدات إضافيتين من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وصلت صباح اليوم الاثنين الطائرتان الـ 13 و الـ 14 من الجسر الجوي الإغاثي المصري، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديمها إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة مؤخرا.

وكان في استقبال الطائرتين سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام أحمد إمام، والقنصل وائل السيسي، إلى جانب رئيس وأعضاء مكتب الاتصال العسكري في السفارة المصرية ببيروت.

وتحمل الطائرتان ما يربو على 30 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر، ويساهم فيها بنك الطعام المصري وجمعية البر والتقوى، دعما للشعب اللبناني في مواجهة تداعيات كارثة انفجار الميناء البحري لبيروت والذي وقع في 4 أغسطس الجاري.

وكانت القيادة السياسية المصرية قد أصدرت عقب أقل من 24 ساعة من وقوع انفجار بيروت، قرارا بدعم الشعب اللبناني عبر إقامة جسر جوي عاجل بين القاهرة وبيروت، لنقل كميات هائلة من الدواء والأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين.

كما شمل الجسر الجوي الإغاثي المصري عشرات الأطنان من المواد الغذائية الأساسية لاسيما الدقيق، حرصا على استمرار دور عمل المخابز والأفران في دورة إنتاج الخبز، بعد تعرض المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق للفقدان باعتبار أن صوامع التخزين الرئيسية كانت تقع بداخل ميناء بيروت البحري حيث بؤرة الانفجار.
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