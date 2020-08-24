إصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

أصيب زوجان وثلاثة من أطفالهما، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقى أمام كافيتريا السوهاجي اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.









وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعى أدور شكري بشري 41 سنة، عامل مصابا بجروح وكدمات متفرقة، وزوجته عزيزه زكي جيد 31 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأطفالهما " مينا" 5 سنوات، "يوسف"13سنة، "بافلى" 11سنة،وجميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمون بمحافظة المنيا.







