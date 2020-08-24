AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أكثر أمانًا.. كل ما لا تعرفه عن حقن الدهون والخلايا الجذعية لتكبير الثدي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
أكد الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن الكثير من النساء من عملية تكبير الثدي نظرًا لحساسية هذا العضو في الجسم وتعقيده الناتج عن وجود الكثير من الأوعية الدموية والعقد الليمفاوية، والغدد والدهون والأنسجة، فضلا عن وجود خلط كبير بين الإصابة بسرطان الثدي، وبين إجراء عملية تكبير الثدي، ولكن إجراء هذه العملية بطريقة حقن الدهون والخلايا الجذعية سيجنب المرأة الكثير من القلق والخوف والمشاكل المحتملة، وذلك لأمان الإجراء والنتائج معًا.

وأضاف الشريف أن الأنسجة الدهنية تحتوي بطبيعتها على خلايا جذعية بنسبة كبيرة، وهو ما يمكن الاستفادة به واستخدامه في إجراءات تجميلية متعددة، ومنها تكبير الثدي، حيث يتم استخلاص الدهون ومعالجتها بفصل الأنسجة الدهنية عن الخلايا الجذعية، ومن ثم يتم إضافة مادة منشطة لجعل الخلايا نشيطة بعدها يتم استخراج الخلايا الجذعية النشطة ومزجها مع الخلايا الدهنية المحفوظة سابقًا استعدادًا لعملية الحقن الذاتي في الصدر حتى يحدث الامتلاء على حجم الثدي بشكل طبيعي ومستقر.

وأوضح أستاذ جراحات التجميل والإصلاح أن هذه العملية تحقق مزايا متعددة، حيث أنها عملية آمنة وطبيعية بنسبة 100% لأن الدهون والخلايا الجذعية مستخلصة من جسم المريضة ، وبالتالي لن يحدث رفض أو رد فعل تحسسي لها، كما يمكن استخدام هذه العملية لإعادة تشكيل الجسم وزيادة تنسيق قوامه في أي منطقة أخرى غير الصدر، والأهم أن هذا الإجراء يتم بدون ندوب ظاهرة لأن شقوق الجراحة المستخدمة في استخلاص الدهون تكون صغير للغاية وغير ظاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرط مرور عام كامل.. استشاري تجميل: جراحة تكبير الثدي لا تؤثر على الحمل والرضاعة

كيف تتم عملية شد الثدي.. إليك الخطوات بالتفصيل

لتنسيق القوام.. سر تفضيل السيليكون في تكبير الثدي وكيفية اختيار مقاساته

بالجراحة والأدوية.. الطرق التفصيلية لعلاج التثدي عند الرجال

هل عملية تنسيق القوام لها فوائد على الجسم ؟.. طبيب يجيب

بدائل عمليات التجميل .. تعرفي علي طريقة حقن البوتكس وشروط تكراره

ترشيحاتنا

لحظة تقشعر لها الأبدان.. ملاكم أمريكي شهير يفترش مقهى لأداء الصلاة برفقة زملائه.. فيديو

جريئة وملفتة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نورهان منصور

الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان ويقدم شكوى إلى الفيفا

أخبار الرياضة.. الزمالك ينفي التوقيع مع رمضان صبحي.. بيراميدز يفاوض لاعبا جديدا من الأهلي

في ذكرى رحيل أمينة رزق.. أجبرت على الزواج وقصة صراعها مع المرض

متى يوم عاشوراء 2020 ؟.. اغتنمه بصيام السبت المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب ينقذ حياة مسنة من محاولة قتل تعرضت لها في منزلها.. تفاصيل

سعر ومواصفات السيارة بروتون بريفي proton preve اليوم في مصر .. صور

جريئة وملفتة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نورهان منصور