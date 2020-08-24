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اقتصاد

ماجد جورج : يجب تفعيل الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في الدواء

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:48 م
ماجد جورج
ماجد جورج
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ولاء عبد الكريم
اكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية الى ان السوق الافريقي يمثل نافذة رئيسية لانسياب الصادرات المصرية الى مختلف اسواق دول القارة السمراء 

وطالب جورج بتفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السوداني، خاصة وانها تمثل سوقًا استهلاكيًا كبيرًا ومحورًا لنفاذ الصادرات المصرية لعدد كبير من الدول الافريقية المحيطة بها.

ولفت الى انه خلال لقاء المجالس التصديرية بوزيرة التجارة والصناعه تقدم  رؤساء  المجالس التصدرية  بعدد من المقترحات والمطالب والتى من شأنها زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بصفة عامة تضمنت إعادة النظر فى أسعار الطاقة  للقطاع الصناعى

وقال ان المقترحات تضمنت  إنشاء معارض مصرية دائمة بالأسواق الإفريقية وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم  والمدن الإفريقية

وطالب  بتعزيز التعاون الصناعى بين دول القارة وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية.

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