سفير الموت المفاجئ.. أمراض الاوعية الدموية خطر عظيم يهدد الصحة .. كل ما تريد معرفته عن أعراضها في القدم والأطراف.. وطرق العلاج السريعة

امراض الاوعية الدموية وتأثيرها علي الأطراف

أعراض أمراض الأوعية الدموية في القدم

كيفية تشخيص امراض الاوعية الدموية بالقدم

3 طرق لعلاج الأوعية الدموية بالقدم









تعد امراض الاوعية الدموية هي احدي امراض العصر التي يتجاهلها الكثير والتي تسبب الجلطات كما انها تؤدي الي الموت المفاجئ ، وابرز الاصابات بأمراض الاوية الدموية تحدث بالقدم والاطراف ونقدم لكم اليوم كل مالاتعرفه عن هذا المرض





اكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن اضطرابات الدورة الدموية بالقدم تسبب ضيق الشرايين الطرفية، حيث تتراكم لويحات دهنية في الشريان وتحد من تدفق الدم والأكسجين إلى الأعضاء والأطراف، ومع تطور نمو اللويحات، قد تتطور الجلطات وتمنع الشريان تماما من تدفق الدم، وبالتالي تظهر الأعراض المرضية في التعب والاحساس بالألم في الساق والقدم.





وأضاف الدالي أن أهم أعراض أمراض الأوعية الدموية في القدم تتمثل في الشعور بالتقلصات والشد العضلي أثناء المشي لمسافة معينة ويختفي عند التوقف عن المشي، كذلك وقوع الشعر من الساق وتلون القدم بالأحمر أو الأزرق أو الأسود، والاحساس بألم بالأصابع طوال الليل، واحتمالية الإصابة بالغرغرينا وموت الأنسجة الطرفية، وظهور قرح بالأطراف، مؤكدا أن هذه الأعراض تزيد بوجود عوامل خطورة مثل التقدم بالعمر، والسمنة، والتدخين، وارتفاع الكوليسترول بالدم.





وأوضح أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري، أن تشخيص أمراض الاوعية الدموية بالقدم يتم عن طريق فحص الموجات الفوق الصوتية لقياس تدفق الدم ومكان الانسداد بالأوعية الدموية، كذلك قياس مؤشر الكاحل العضدي "ABI" حيث يعطي هذا المؤشر فكرة عن درجة نقص الدم بالطرف ويتم القياس قبل وبعد ممارسة الرياضة، أو أن يتم التشخيص من خلال إجراء الأشعة المقطعية بالصبغة لتحديد مكان الانسداد وطبيعة الشرايين قبل وبعد الانسداد.





وأشار الدكتور وليد الدالي أن علاج أمراض الاوعية الدموية الطرفية يعتمد على إدارة المرض ومنعه من التطور، والسيطرة على الألم، وكذلك تجنب حدوث المضاعفات، وهو ما يتم إما من خلال تغيير نمط الحياة بتناول الغذائي الصحي والإقلاع عن التدخين، أو من خلال تناول بعض الأدوية التي تحسن من الأعراض، أو أن يتم العلاج بالتدخل الجراحي مع بعض الحالات بإجراء جراحة قسطرة الأوعية الدموية، أو جراحة الفتح بالأوعية الدموية، أو استئصال بطانة الشريان المريضة.