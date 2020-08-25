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برلمان

زراعة البرلمان: إنشاء المزارع السمكية يساهم في تقليل أسعار الأسماك وتوفير فرص عمل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:01 ص
مزاراع سمكية
مزاراع سمكية
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن اهتمام الدولة بإنشاء المزارع السمكية كان فى إطار تقليص الفجوة الغذائية الخاصة بالبروتينات وأهمها المزارع السمكية.

وأشار "ملك"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن جموع المصريين شهدوا ما قامت به القوات المسلحة من إنشاء مزارع سمكية سواء فى السويس أو بورسعيد وفى عدد من المحافظات، وأخيرا فى محافظة جنوب سيناء.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن إنشاء مزرعة سمكية فى جنوب سيناء يأتى فى إطار استكمال جهود الدولة فى قطاع الثروة السمكية، مما سيساهم فى تقليل أسعار الأسماك وتوفير فرص عمل وفتح أسواق تصدير للأسماك عربيا وأفريقيا وأوروبيا.

وكان أكد المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية، أن الإدارة قامت بإنشاء مزرعة سمكية مكونة من عشرة أحواض دائرية سعة الحوض 30 مترا من المياه، وبدأ إنشاء المزرعة الثانية التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.

وأضاف "الدسوقي"، أن الزراعة المحمية قامت بعمل الصيانة اللازمة للعشرة أحواض والتشغيل التجريبى ثم استزراع الأحواض بالزريعة صنف بلطى وحيد الجنس.

وأكد أن الإدارة تقوم أيضا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لها في جنوب سيناء لإنتاج احتياجات أهالي سيناء من الغذاء.

جدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عقدا اجتماعا الأسبوع الماضي بمقر وزارة الزراعة وبحضور قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق زيادة التنمية الزراعية وإنشاء مزارع للانتاج الحيواني والثروة السمكية والداجنة وتشجيع الاستثمار الزراعي في سيناء.

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