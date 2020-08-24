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توك شو

أكلت مفاصلنا .. استشاري علاقات أسرية: إحنا اللي خطر على السوشيال ميديا وليس العكس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:29 م
تأثير السوشيال ميديا
تأثير السوشيال ميديا
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة عزة ريان، استشارى العلاقات الأسرية، إن السوشيال ميديا أثرت بشكل اساسي ورئيسي في مفاصلنا سواء مفاصل الاشخاص او المجتمع، واثر على قدرتنا في إنجاز المهام.

وتابعت عزة ريان، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة التلفزيون المصري، أن من الممكن استغلال السوشيال ميديا في زيادة الإنجاز والعمل، ولكن ليس العكس، ولكن يرجع ذلك لطبيعة الشخص وكيفية تعامله مع السوشيال ميديا.

واوضحت ان الخطر ليس في السوشيال ميديا بعينها، وإنما في الاستخدام الخاطئ للأفراد سوشيال ميديا، منوهه: "انا بعمل ايه بالسلاح ده؟"، وهذا لان السوشيال ميديا سلاح ذو حدين.

وأشارت الى أن السوشيال ميديا أثرت على المجتمع، اجتماعيا وسياسيًا وعاطفيًا واقتصاديًا، وحملت جوانب إيجابية وسلبية أيضًا.

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