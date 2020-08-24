بعد 3 أسابيع.. موعد عودة محمد محمود لتدريبات الأهلي

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج إلى ثلاثة أسابيع؛ لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.
وقال طبيب الفريق إن اللاعب ينفذ في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الألماني مؤخرًا بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية هناك.
وأضاف طبيب الأهلي أن محمد محمود يسير بشكل جيد جدًا في تنفيذ البرنامج التأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.