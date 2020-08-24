بعد 3 أسابيع.. موعد عودة محمد محمود لتدريبات الأهلي

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج إلى ثلاثة أسابيع؛ لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.





وقال طبيب الفريق إن اللاعب ينفذ في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الألماني مؤخرًا بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية هناك.





وأضاف طبيب الأهلي أن محمد محمود يسير بشكل جيد جدًا في تنفيذ البرنامج التأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.



