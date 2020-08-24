الزراعة: حملة لرصد أمراض الماشية بـ 213 قرية فى 16 محافظة





قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بوضع خطة للترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية تستهدف القيام بزيارات ومأموريات حقلية لعدد 5000 قرية/كفر وزيارة 200000 منزل/ مزرعة لرصد أمراض الحمى قلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجترات الصغيرة – حمى الثلاث ايام – جدرى الاغنام – حمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية





وأكد المهندس/ مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على أهمية الاستجابة السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضية والتأكيد على تحصين وترقيم كافة الحيوانات التي لم تُحصن أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا بجانب القيام بحملات توعية وإرشاد للمربين فى أماكن الإصابة والقرى المجاورة للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الإبلاغ حال ظهور ايه اعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين.









ومن ناحيته قال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالي القرى التى تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغ 213 قرية فى 16 محافظة وذلك ابتداءً من التاسع من أغسطس حتى الآن ، وأنه تم فحص 90513 حيوان فى 2994 منزل وتم رصد عدد من حالات الإصابة الفردية لمرض الجلد العقدي في 27 منزل بمحافظات (أسيوط – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – المنوفية – كفر الشيخ) معظمها حيوانات غير مُحصنة ، وهو من الأمراض التي تصيب الابقار ولاتنتقل للانسان





وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم ، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض ،علاج الحيوانات المصابة مع التنبيه على أصحابها بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.





وأضاف محمود أنه تم تحصين عدد 198902 رأس ضد الجلد العقدي و 64936 رأس ضد الحمى القلاعية، 55063 رأس ضد حمى الوادى متصدع، 21039 ضد جدري الأغنام، 129293 ضد طاعون المجترات الصغيرة(الماعز والاغنام) بمحافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس وحتى تاريخه.





هذا وبناءا على تكليفات وزير الزراعة قام رئيس هيئة الخدمات البيطرية يرافقه روؤساء الادارات المختصه ومديرى مديريات الطب البيطري بعمل زيارات ميدانية لكل من محافظات كفرالشيخ والدقهليه والمنوفيه والغربيه والقليوبيه لمتابعة أعمال التقصي النشط وتنفيذ أعمال الاحتواء من علاج وتحصين حلقي ورش نواقل الأمراض.



