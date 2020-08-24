الأنصاري: محافظة الفيوم بها أنشطة سياحية تجعلها تسجل اقتصاديات كبيرة وصناعات أكثر

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم ، إن بحيرة قارون تضم مساحة أكثر من 55 ألف فدان، ومنذ 2014 بدأ تدهور بيئي في البحيرة سواء زيادة الضغط أو الملوحة والمياه الملوثة والطفيل السمكي .





وأضاف الأنصاري، خلال حواره ببرنامج ، هذا الصباح |، المذاع هعلى فضائية ، اكسترا نيوز ، أن هذا أثر على عدد من المواطنين الذين يعملون في صيد السمك لتبدأ الدولة من سنتين في إعادة التوازن البيئي فيها أيًا كانت التكلفة والإجراءات.





وأشار محافظ الفيوم، إلى أن البحيرة استقبلت الكثير من الملوثات ولكن الآن أصبحت مصدر طبيعي لاستخلاص الأملاح وأنشطة أخرى لإنقاذ البحيرة والحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.





محافظ الفيوم، أن المحافظة بها أنشطة سياحية واقتصادية تجعلها تسجل اقتصاديات كبيرة وصناعات أكثر ولهذا فهي مصدر جذب لرؤوس الأموال . وتابع



