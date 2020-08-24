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الأنصاري: محافظة الفيوم بها أنشطة سياحية تجعلها تسجل اقتصاديات كبيرة وصناعات أكثر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:27 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن بحيرة قارون تضم مساحة أكثر من 55 ألف فدان،  ومنذ 2014 بدأ تدهور بيئي في البحيرة سواء زيادة الضغط أو الملوحة والمياه الملوثة والطفيل السمكي .

وأضاف الأنصاري، خلال حواره ببرنامج ، هذا الصباح |، المذاع هعلى فضائية ، اكسترا نيوز ، أن هذا أثر على عدد من المواطنين الذين يعملون في صيد السمك لتبدأ الدولة من سنتين في إعادة التوازن البيئي فيها أيًا كانت التكلفة والإجراءات.

وأشار  محافظ الفيوم، إلى أن البحيرة استقبلت الكثير من الملوثات ولكن الآن أصبحت مصدر طبيعي لاستخلاص الأملاح وأنشطة أخرى لإنقاذ البحيرة والحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.

وتابع  محافظ الفيوم، أن المحافظة بها أنشطة سياحية واقتصادية تجعلها تسجل اقتصاديات كبيرة وصناعات أكثر ولهذا فهي مصدر جذب لرؤوس الأموال .

وأكد أن المنطقة الصناعية بها توسعات لإنشاء محطات توليد كهرباء أكثر لاستقبال مصانع أكبر ولهذا تم وضع خريطة لذلك ليكون هناك زيادة في الكهرباء لفتح المزيد من المصانع وهو ما يخلق فرص عمل عديدة، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية بها صناعات مختلفة سواء النسيج أو الزيوت أو الزجاج والمعادن وما إلى ذلك.
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