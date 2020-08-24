أضرار الملح لصحة القلب وحيل لتناوله دون مخاطر

أضرار الملح كثيرة فهو يجعل طعم الأشياء أفضل بكثير، لكن تناول الكثير منه يمكن أن يكون له آثار وخيمة على صحتك أكثر مما يمكن أن تتخيله .





ورغم أضرار الملح يتناول الكثير منا ما بين 1500 إلى 2400 مجم من الملح يوميًا. مع ذلك ويأتي معظمها من الأطعمة المصنعة و يؤدي هذا إلى تفاقم مخاطر المشكلات الصحية إليك ما يمكن أن يحدث من أضرار الملح إذا كنت تستهلك الكثير منه الملح والحد من تناول الملح المضاف أيضًا.





أضرار الملح الصينى

أضرار الملح البحرى

أضرار الملح على الجسم







يزيد النظام الغذائي عالي الصوديوم من خطر الإصابة بحصوات الكلى لأنه يزيد من كمية الكالسيوم في البول ، والذي وجد أنه عامل رئيسي في تكوين الحصوات.







عندما تستهلك المزيد من الملح ، يحتفظ الجسم بالمزيد من الماء لمحاولة تخفيف الصوديوم وعادةً ما يزيل جسمك السوائل الزائدة عن طريق تصفية الدم عبر كليتيك .







عندما يكون لديك نظام غذائي غني بالصوديوم ، فإن الكلى تتخلص من كمية أقل من الماء ، وبالتالي يرتفع ضغط الدم. هذا يمكن أن يسبب الفشل الكلوي لأنه ، مع ارتفاع ضغط الدم لاستيعاب الملح الزائد ، فإنه يضع ضغطا هائلا على الشرايين المؤدية إلى الكلى.





أضرار الملح فى الدايت







أضرار الملح الزائد

تناول الكثير من الملح في ليلة واحدة لا يسبب عادة تورمًا حادًا ، إلا أن احتباس السوائل الناتج عن اتباع نظام غذائي غني بالملح يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى الانتفاخ المزمن.





بما في ذلك الملح الزائد. وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في دورية Neurobiology of Aging في عام 2011 أن كبار السن الذين يستهلكون كميات كبيرة من الملح ويقودون أسلوب حياة غير مستقر يعانون من تدهور إدراكي أكثر.

الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الملح عادة لا يشربون كمية كافية من الماء ، ويمكن أن يسبب الجفاف.



عادةً لا يفكر الناس في هذا عندما يتعلق الأمر بالوجبات الغذائية عالية الصوديوم ، لكن جسمك يفقد الكالسيوم عند التبول ، وكلما زاد الملح الذي تستهلكه ، زاد الكالسيوم الذي تفقده. عندما لا يكون لديك ما يكفي من الكالسيوم في دمك ، يمكن أن تتسرب منه عظامك ، مما قد يؤدي







أضرار الملح الزائد والحد من تناول الملح







للتخلص من أضرار الملح الزائد يمكنك إتباع النصائح التالية ..





- تأكد من حصولك على الكثير من البوتاسيوم في نظامك الغذائي. يمكن للبوتاسيوم أن يقاوم آثار الملح الزائد ويخفض ضغط الدم. من الناحية المثالية ، يجب أن تستهدف 3500 - 4700 مجم يوميًا.